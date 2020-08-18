YÖK Başkanı Saraç: Eğitim fakültelerindeki müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek

YÖK Başkanı Saraç: Eğitim fakültelerindeki müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek

YÖK Başkanı Saraç: "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek."



Saraç: "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir."