18 Ağustos 2020 Salı 12:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 12:30:00
YÖK Başkanı Saraç: Eğitim fakültelerindeki müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek
YÖK Başkanı Saraç: Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır.
YÖK Başkanı Saraç: "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek."
Saraç: "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir."
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- YÖK Başkanı Saraç: Eğitim fakültelerindeki müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek
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