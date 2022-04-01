01 Nisan 2022 Cuma 11:56:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 11:56:00
YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurusu yapabilecek
Kaynak: AA
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YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.
- YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurusu yapabilecek
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