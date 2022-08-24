YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır." dedi.

