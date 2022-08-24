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YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama
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24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:09:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:09:00

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama

Kaynak: DHA

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Yükseköğretim Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hakları için yasal mevzuat çalışması başlattı.

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır." dedi.

Etiketler : YÖK Başkan sağlık Erol Özvar
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