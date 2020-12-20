20 Aralık 2020 Pazar 13:06:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 13:07:00
Yoğun bakım ünitesinde patlama! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
- Gaziantep'te hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
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