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17 Haziran 2023 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 13:03:00

YKS'de ilk oturum TYT sona erdi

Kaynak: İHA

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla sona erdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla sona erdi.

YKS'de ilk oturum başladı! Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : yükseköğretim kurumları sınavı yks tyt temel yeterlilik testi
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