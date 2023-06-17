YKS'de ilk oturum TYT sona erdi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla sona erdi.

YKS'de ilk oturum başladı! Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Ayrıntılar geliyor....