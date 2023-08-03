VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası mesajı
Nijer'de darbe destekçileri gösteri düzenledi
Yine İBB, yine metrobüs arızası... Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Rusya'dan Romanya'ya diplomat kotası
Hatay'da 225 çocuğa bisiklet hediye edildi
TBMM olağanüstü toplanıyor
03 Ağustos 2023 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 18:53:00

Yine İBB, yine metrobüs arızası... Vatandaşlar zor anlar yaşadı

ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece'de bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu. Sıcak havanın da etkisiyle güneş altında beklemek zorunda kalan İstanbullular İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : metrobüs kuyrukları İstanbul Ekrem İmamoğlu
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX