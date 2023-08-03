Yine İBB, yine metrobüs arızası... Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul Küçükçekmece'de bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu. Sıcak havanın da etkisiyle güneş altında beklemek zorunda kalan İstanbullular İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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