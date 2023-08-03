Yine İBB, yine metrobüs arızası... Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yine İBB, yine metrobüs arızası... Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.