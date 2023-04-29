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29 Nisan 2023 Cumartesi 22:11:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 22:11:00

YİMER'de kaçak yabancıların çalıştırıldığı iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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Göç İdaresi Başkanlığı, "Yabancılar İletişim Merkezinde kaçak yabancıların çalıştırıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Yabancılar İletişim Merkezinde (YİMER) görev yapan tüm personelin "4857 sayılı İş Kanunu", "6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu" ve "5510 sayılı Sosyal Sigortalar" ve "Genel Sağlık Sigortası Kanunu"na uygun olarak istihdam edildiği belirtildi.

"6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"na uygun bir şekilde Türkiye'deki yabancılara yönelik bilgilendirme hattı olarak 7 dilde faaliyetlerini sürdüren YİMER'in aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında da ihbar aldığı ifade edilerek, bu ihbarlara ilişkin kolluk birimleri ve ilgili kurumlarla hızlı bir şekilde koordinasyonu sağladığı vurgulandı.

"İDDİA TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde 'gazetecilik' adı altında iftira ve yalanlarıyla sistematik bir şekilde Başkanlığımızı hedef alan bir gazete haber müdürünün gündeme taşıdığı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan Yabancılar İletişim Merkezinde kaçak yabancıların çalıştırıldığı' iddiası tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Ayrıca kurulduğu günden bu yana 17 milyon çağrı karşılayan ve karşıladığı bu çağrılarla insan ticareti mağdurları başta olmak üzere 14 bin 900 insanın hayatını kurtaran YİMER ve Başkanlığımızla ilgili bu tür dezenformasyon ve provokasyon içeren açıklamalar, iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur.

Başkanlığımızın itibarını zedelemeye yönelik olarak gazetecilik etik ilkeleri ve ahlaki değerler ile bağdaşmayacak şekilde üretilen yalan ve iftirayı ortaya atan bu kişi hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağının bilinmesini isteriz."

Etiketler : YİMER kaçak yabancılar Göç İdaresi
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