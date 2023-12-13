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13 Aralık 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 21:00:00

Yılmaz, YTAK Programı başvuruları için tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu. Cevdet Yılmaz, "YTAK Programı kapsamında en az 1 milyar lira olan yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi sağlayacağız. Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Platin Global 100 gibi çalışmaları önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor.

Yeni pazarlar bulmamız, yeni ürünler geliştirmemiz ve rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor.

Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleme noktasında kararlı politikalar izliyoruz.

Büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye, pandemi sonrası dönemde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 iken, Türkiye'nin 5,4 oldu.

2024 yılının yaz aylarından başlayarak, Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde düşüş kaydedecek.

Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz.

Hazırladığımız tüm politika dokümanlarında yeşil ve dijital dönüşümü vurguluyoruz.

Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, aynı zamanda ihracat perspektifimizi güçlendiren çalışmalardır.

2026 yılında 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin dolarlık kişi başına geliri hedefliyoruz.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Platin Global 2023 Ödülleri
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