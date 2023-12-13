Yılmaz, YTAK Programı başvuruları için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu.

Platin Global 100 gibi çalışmaları önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Platin Global 100 gibi çalışmaları önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/STlHGIaZK4 — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/0XC7m4Spvr — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Yeni pazarlar bulmamız, yeni ürünler geliştirmemiz ve rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor.

Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/QbPgMegSfW — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleme noktasında kararlı politikalar izliyoruz.

Büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye, pandemi sonrası dönemde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 iken, Türkiye'nin 5,4 oldu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye, pandemi sonrası dönemde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 iken, Türkiye'nin 5,4 oldu.#PlatinGlobal100Ödülleri... pic.twitter.com/9DxyHwHZmx — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

2024 yılının yaz aylarından başlayarak, Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde düşüş kaydedecek.

Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/6LKkkYqop8 — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Hazırladığımız tüm politika dokümanlarında yeşil ve dijital dönüşümü vurguluyoruz.

Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, aynı zamanda ihracat perspektifimizi güçlendiren çalışmalardır.

2026 yılında 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin dolarlık kişi başına geliri hedefliyoruz.