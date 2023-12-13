Yılmaz, YTAK Programı başvuruları için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu. Cevdet Yılmaz, "YTAK Programı kapsamında en az 1 milyar lira olan yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi sağlayacağız. Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri 2023 programında konuştu.Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:
Platin Global 100 gibi çalışmaları önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Platin Global 100 gibi çalışmaları önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/STlHGIaZK4— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını sürdürmektedir. Ekonomimiz, izlediğimiz politikaların bir neticesi olarak 13 çeyrektir büyüme kaydediyor. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/0XC7m4Spvr— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Yeni pazarlar bulmamız, yeni ürünler geliştirmemiz ve rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Yeni pazarlar bulmamız, yeni ürünler geliştirmemiz ve rekabetçiliğimizi artırmamız gerekiyor. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/rnu6KTjpKM— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Dünyanın mevcut şartları içinde en iyi yatırım ortamı sağlayan ülkelerden biri olduğumuza inanıyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde takdir edileceğini bekliyoruz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/QbPgMegSfW— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleme noktasında kararlı politikalar izliyoruz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleme noktasında kararlı politikalar izliyoruz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/XGD4P1821O— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye, pandemi sonrası dönemde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 iken, Türkiye'nin 5,4 oldu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Büyümede, istihdamda, ihracatta Türkiye, pandemi sonrası dönemde çok güçlü bir performans ortaya koydu. Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama büyümesi 3,6 iken, Türkiye'nin 5,4 oldu.#PlatinGlobal100Ödülleri... pic.twitter.com/9DxyHwHZmx— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
2024 yılının yaz aylarından başlayarak, Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde düşüş kaydedecek.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): 2024 yılının yaz aylarından başlayarak, Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde düşüş kaydedecek. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/CgeT2Lo60Y— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Kalkınma kavramı ekonomik büyümeyi içeren ama bunun çok ötesine giden bir kavram. Gerçek anlamda kalkınma, sosyal adalet olmadan olmaz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/6LKkkYqop8— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Hazırladığımız tüm politika dokümanlarında yeşil ve dijital dönüşümü vurguluyoruz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Hazırladığımız tüm politika dokümanlarında yeşil ve dijital dönüşümü vurguluyoruz. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/LFLm55CGBb— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, aynı zamanda ihracat perspektifimizi güçlendiren çalışmalardır.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, aynı zamanda ihracat perspektifimizi güçlendiren çalışmalardır. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/enqcmk3Pq4— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
2026 yılında 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin dolarlık kişi başına geliri hedefliyoruz.
#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz): 2026 yılında 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin dolarlık kişi başına geliri hedefliyoruz.#PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/6ZMhPFHou3— 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023
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