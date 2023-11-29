29 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00
Yılın son MGK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılıyor
Yılın son MGK toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı yapılıyor.
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- Yılın son MGK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılıyor