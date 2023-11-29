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29 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:21:00

Yılın son MGK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılıyor

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Yılın son MGK toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı yapılıyor.

Etiketler : MGK BAŞKAN ERDOĞAN TOPLANTI
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