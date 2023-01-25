Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi

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25 Ocak 2023 Çarşamba 16:01:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 16:01:00

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) az önce sona erdi. Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yaklaşık 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantının öne çıkan gündemi Ankara-Stockholm hattında yaşanan gelişmeler.

Son günlerde Türkiye'ye yönelik İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

7 ay önce Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakatı ihlal eden İsveç'in NATO'ya üyeliği için atılacak adımlar ele alınacak.

ŞAM YÖNETİMİ İLE TEMASLAR BAŞLIKLAR ARASINDA

Toplantının bir diğer konusu Şam yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk resmi temas olacak.

1 ay önce savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesiyle başlatılan Türkiye-Rusya-Suriye 3'lü görüşmelerinde gelinen aşama masaya yatırılacak.

Sürecin liderler düzeyine taşınması için izlenecek yol haritası konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE İLAVE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Bu yılın ilk MGK toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/YPG'ye yönelik sürdürülen terör operasyonlarında gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI ELE ALINACAK

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da ele alınacak konular arasında.

Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina Yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

MGK toplantısında ayrıca ABD'den F-16 tedariki ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile Kıbrıs, Irak, Libya ve Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Etiketler : mgk to recep tayyip erdoğan yunanistan terör isveç
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