Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. MGK'nın bir numaralı gündemi, Sincar'daki PKK varlığı ve olası operasyon olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
MASADA SİNCAR HAREKATI VAR
Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem yoğun olacak. İlk MGK'nın en önemli konusu Sincar'daki PKK varlığı ve olası harekat olacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride bıraktığımız hafta Irak'ta gerçekleştirdiği Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgileri sunacak. Akar, öngörülerini de aktaracak.