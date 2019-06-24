Yıldırım'dan tüm İstanbul'a teşekkür

Rakibi, CHP adayı Ekrem imamoğlu'nu tebrik eden Yıldırım, “Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum” diye konuştu, Seçim sonucunun İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, “Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.