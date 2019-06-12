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12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Yıldırım'dan hodri meydan

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, pazar günkü ortak yayın için, 'Moderatör kim olursa olsun önemli değil. Alnımız ak, başımız dik' değerlendirmesinde bulundu. 

Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla kahvaltıda buluştu. Konuşmasında, İSTOÇ'ta 38 farklı iş kolu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Hiç merak etmeyin. Bir olacağız, iri olacağız, birlikte olacağız, kardeş olacağız. Ay yıldızlı bayrağımıza, toprağımıza göz dikenlere göz açtırmayacağız. Bütün bunları pazar günü, bir televizyon programında, İstanbul için, ülkemiz için, Türkiye için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı. 

MİLLETİMİZLE YÜRÜDÜK 

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bir katılımcının “İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine şunları söyledi: “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak, başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi aynı şekilde gururla yürüyoruz. Her zaman milletimizle bir olduk. Milletimizle beraber yol yürüdük. Zor günlerde de güzel günlerde de beraberdik. Allah birliğimiz, dirliğimizi daim etsin. İSTOÇ, hazır olun. Çok daha güzel işleri birlikte yapmaya hazır olun. Onun için 23 Haziran işini ortadan kaldıralım önümüze bakalım ve geleceği birlikte inşa edelim.” 

OYUNUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ 

“23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcudur” ifadesini kullanan Yıldırım şöyle devam etti: “Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, işadamıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Evet artık seçimin, İstanbul'un da Türkiye'nin de gündeminden çıkması lazım.” 

ALÇAK ÖRGÜTLE İŞİMİZ OLMAZ 

Yıldırım İSTOÇ esnafına hitabında,.”Ülkeyi böldürtmeyiz. Bölücülerle, teröristlerle asla yol yürümeyiz. PKK ile FETÖ ile iş yapmayız. Bu kadar açık. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bu milletin kardeşliğine düşmanlık eden, gözünü kırpmadan sivil insanları katleden, 15 Temmuz gecesi genç fidanları, sivil kardeşlerimizi şehit eden alçak örgütlerle işimiz olmaz” ifadelerini kullandı. 

Binali Yıldırım dün öğleden sonra Bakırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. 

ANLAMLI BİR FARKLA KAZANACAĞIZ 

Seçim çalışmasını dün öğleden sonra Bakırköy'de sürdüren Binali Yıldırım, Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlardan seçimde destek isteyen Yıldırım, “İnşallah, bu sefer çok daha güçlü şekilde geleceğiz. Anlamlı bir farkla bu seçimi kazanacağız. Bu heyecanı ve isteği sizde görüyorum” diye konuştu. Bakırköy'de büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Yıldırım şunları söyledi: “Aynı ilgi ve coşkuyu 23 Haziran'da sandıkta görecek ve bu işi bitireceğiz” dedi. Yıldırım habercilerin miting sorusu üzerine, “Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart geride kaldı. Yeni bir kampanya dönemindeyiz. Şu anda büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde, burada olduğu gibi toplanan vatandaşlarla selamlaşırız. Onların hal ve hatırlarını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız ve bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz” açıklamasında bulundu. 

KÜFÜRDEN SONRA 'SORU' SKANDALI: İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI BASİTLİK

Valiye küfür eden İmamoğlu, dün gece  yine rezil oldu. Pazar günü yapılacak program için Yıldırım'ın soruları istediğini iddia etti. Ancak bunun yalan olduğu  hemen ortaya çıktı.

Ordu havalimanında valiye küfür eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında ise yeni bir skandala imza attı. Binali Yıldırım’ın pazar günü gerçekleşecek televizyon programında sorulacak soruları önceden istediğini iddia eden İmamoğlu, kısa sürede yapılan çifte yalanlamayla yine rezil oldu.  

YILDIRIM: ÖZÜR BEKLİYORUM 

Programın moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya “Bende kimse soruları istemedi, sayın İmamoğlu bunu bana sorsaydı söylerdim” diyerek skandal iddiayı yalanladı. Binali Yıldırım da, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu eleştirerek, böyle bir talebinin kesinlikle olmadığını belirtti. “Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa özür dilesin” diyen Binali Yıldırım, “Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” sözleriyle çirkin iddiaya sert tepki gösterdi. Bu arada İmamoğlu, katıldığı programda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun “Vali Bey'e o ifadeyi kullanmadığını kamuoyu önünde teyit eder misiniz?” sorusu üzerine gerildi. 

'SÖYLEMEDİM' DİYEMEDİ

Müderrisoğlu'nun sorusunu sormasına izin vermeyen İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret dolu sözleri söylemedim diyemedi. Yine aynı cümleleri tekrarlayan İmamoğlu, özür dilemek yerine pes dedirten açıklamalarına devam etti. İmamoğlu, “Vali basitlik yapmıştı. Vali Bey'in kurduğu da bir tuzaktır özür borcu vardır” dedi. 

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