Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Programın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Yıldırım şöyle yazdı:



Cuma akşamı 23.00'te TV100 ekranlarında Okan Bayülgen’in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Programına konuğum. İstanbul zaferine iki gün kala tüm merak edilenleri konuşacağız. Hepinizi bekliyorum.

Binali Yıldırım sosyal medyada paylaştı tanıtımı yine kırdı geçirdi



Bu akşam saat 23:00'de TV100 ekranlarında Okan Bayülgen'in konuğu olacak olan Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.