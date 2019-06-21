Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TV100 ekranlarında Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oluyor.
Programın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Yıldırım şöyle yazdı:
Cuma akşamı 23.00'te TV100 ekranlarında Okan Bayülgen’in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Programına konuğum. İstanbul zaferine iki gün kala tüm merak edilenleri konuşacağız. Hepinizi bekliyorum.
Binali Yıldırım sosyal medyada paylaştı tanıtımı yine kırdı geçirdi
Bu akşam saat 23:00'de TV100 ekranlarında Okan Bayülgen'in konuğu olacak olan Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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