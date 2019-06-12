'Yıldırım demek tecrübe demek'
İstanbul'un Kartal ilçesinde Bilecikliler ve esnafla buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Binali Yıldırım'la İstanbul'da gönül belediyeciliğinin başlayacağını söyledi.
Dönmez, “İstanbul'un her bir ilçesi, semti ve mahallesi, bulunduğu yerin daha da üzerine çıkacak. Çünkü Binali Yıldırım demek, ilk günkü samimiyet, dünden bugüne tecrübe ve yarınki güzel İstanbul demek” ifadelerini kullandı.
HAK YERİNİ BULACAK
Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Binali Bey'in bugüne kadar yaptıkları ortada. Her biri birer abide. Muhalefetin adayına bakıyorsunuz, hiçbir vaadi yok. İstanbul için ortaya koyduğu bir vizyon, ufuk yok. Yaptığı tek şey mağdur edebiyatı yapmak ancak milletimiz gerçekleri görüyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu vicdan terazisinde tartıyor. Eminim ki 23 Haziran'da hak yerini bulacak ve Binali Bey 'Bismillah' diyerek İstanbul'da yepyeni bir dönemi başlatacak.”
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