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24 Ekim 2020 Cumartesi 10:34:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 10:35:00

Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nda 877 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılan Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında 877 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete sunmak amacıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice'nin Bağlan Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 4 farklı noktada 812 kilogramı toz, 65 kilogramı kubar olmak üzere toplam 877 kilogram esrar ele geçirildi.

Esrar, numune gönderilmesinin ardından muhafaza altına alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.

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