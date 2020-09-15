Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Hakkari'de yürütülen hava destekli Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yürütülen hava destekli Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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