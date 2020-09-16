İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi

Yıldırım 11 Herekol Operasyonu'nda 5 terörist ölü ele geçirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt'te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerinin bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdiğini açıkladı.
Soylu, "Son bir haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 16, 2020
Son 1 haftada;
22 terörist ölü,
5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz.
Kahramanlarımıza teşekkürler �� @Jandarma @EmniyetGM
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