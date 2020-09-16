İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerinin bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdiğini açıkladı.

Soylu, "Son bir haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.