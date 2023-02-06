Yıkıcı depremlerin ardından peş peşe açıklamalar!

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06 Şubat 2023 Pazartesi 08:40:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 08:40:00

Peş peşe şiddetli sarsıntılar oluyor! İşte bölgedeki son depremler

Kaynak: AA

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Yurdumuz bir deprem haberiyle daha sarsıldı. Ajanslara son dakika olarak düşen deprem haberinin ayrıntılarına göre bu kez Kahramanmaraş'ta birçok ilimizde ciddi bir şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde son dakika depremlerine meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan söz konusu deprem haberi bu kez Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldi.

MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

GAZİANTEP'TE ÜST ÜSTE DEPREMLER

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-02-06 04:26 Nurdağı (Gaziantep) 6.4 şiddetinde

2023-02-06 04:28 Nurdağı (Gaziantep) 6.6 şiddetinde

2023-02-06 04:36 İslahiye (Gaziantep) 6.5 şiddetinde

2023-02-06 04:46 Doğanşehir (Malatya) 4.9 şiddetinde

2023-02-06 04:50 İslahiye (Gaziantep) 5.4 şiddetinde

2023-02-06 04:51 İslahiye (Gaziantep) 5.0 şiddetinde

2023-02-06 04:58 İslahiye (Gaziantep) 5.3 şiddetinde

2023-02-06 05:01 Gölbaşı (Adıyaman) 5.3 şiddetinde

2023-02-06 05:02 Pazarcık (Kahramanmaraş) 5.3 şiddetinde

2023-02-06 05:02 Doğanşehir (Malatya) 5.6 şiddetinde

2023-02-06 05:26 Çelikhan (Adıyaman) 5.1 şiddetinde

2023-02-06 05:26 Nurdağı (Gaziantep) 5.3 şiddetinde

2023-02-06 05:38 Çelikhan (Adıyaman) 4.4

2023-02-06 05:43 Pütürge (Malatya) 4.0

2023-02-06 05:52 Hani (Diyarbakır) 3.8

2023-02-06 05:53 Sivrice (Elazığ) 3.9

2023-02-06 05:56 Hassa (Hatay) 3.9

2023-02-06 05:55 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.9

2023-02-06 06:04 Sincik (Adıyaman) 4.8

2023-02-06 06:01 Çelikhan (Adıyaman) 4.1

2023-02-06 06:03 Sincik (Adıyaman) 4.3

2023-02-06 06:10 Gölbaşı (Adıyaman) 4.4

2023-02-06 06:12 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.5

2023-02-06 06:16 Sincik (Adıyaman) 4.6

2023-02-06 06:22 Battalgazi (Malatya) 4.1

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi

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