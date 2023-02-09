Yiğit'in unutulmaz mutluluğu

Hatay depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan Yiğit Çakmak adlı çocuk, 52 saat sonra kurtarıldı. Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı Yiğit'in dışarı çıktığı an yaşadığı mutluluğu görenleri ağlatırken, hafızalara kazınacak bir fotoğraf karesi oldu.

