Yiğit'in unutulmaz mutluluğu
Hatay depremde Yiğit Çakmak adlı çocuk 52 saat sonra kurtarıldı.
Hatay depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan Yiğit Çakmak adlı çocuk, 52 saat sonra kurtarıldı. Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı Yiğit'in dışarı çıktığı an yaşadığı mutluluğu görenleri ağlatırken, hafızalara kazınacak bir fotoğraf karesi oldu.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
- Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
- Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
- TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
- Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
- Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı