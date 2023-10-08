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08 Ekim 2023 Pazar 01:15:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 01:15:00

Yeşilyurt 4.4 ile sallandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.93 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:01'de kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.93 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:01'de kaydedildi.

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