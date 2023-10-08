Yeşilyurt 4.4 ile sallandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.93 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:01'de kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5.93 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 01:01'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-08
Saat:01:01:46 TSİ
Enlem:38.103 N
Boylam:38.151 E
Derinlik:5.93 km
Detay:https://t.co/Er05ese7lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Yeşilyurt 4.4 ile sallandı
- İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
- İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm gücümüzle saldıracağız
- Aliyev'den Başkan Erdoğan'a tebrik: "Adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacak"
- Türkiye'den ve Dünya'dan Filistin'e destek! Yüzlerce insan sokaklara döküldü
- İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri 1'i çocuk 5 Filistinliyi öldürdü