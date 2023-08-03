Yeşil nöbet

Hava sıcaklığı arttıkça orman yangınlarına karşı alınan tedbirler artırıldı. Sarp arazide komandolar, gözetleme kulelerinde çevre koruma timleri, milli parklar ve piknik alanlarında da asayiş ekipleri yangınlara karşı teyakkuza geçti.

MUHTEMEL YANGINLARA KARŞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine orman varlığına sahip olan bölgelerde teyakkuza geçen Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor. Kırıkkale'de de havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski arttı. Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra, İl Jandarma Komutanlığı da muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirlerini artırdı.

BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR DAĞITIMI

Jandarma Asayiş, Komando ve Çevre Koruma Timleri, ormanlık bölgelerde tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor. Sarp arazide komandolar, gözetleme kulelerinde çevre koruma timleri, milli parklar ve piknik alanlarında da asayiş ekipleri muhtemel yangınlara karşı teyakkuza geçti. Ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda uyarıyor, bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Ormanla drone ile havadan kontrol ediliyor.

Orman yangın gözetleme kulesinde görevli Mehmet Kaplan, yaralı halde bulduğu yeşilbaş ördeği Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim etti.

Millet Ormanı'ndaki piknik alanına gelen Nurhan Yıldırım "Jandarmamızı komandomuzu görünce mutlu oluyoruz. Onlar var biz evimizde rahat rahat oturabiliyoruz, buraya gelip pikniğimizi yapabiliyoruz. Doğamız korunuyor çok şükür" dedi.