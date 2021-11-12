TOGG'dan yeni model açıklaması

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12 Kasım 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 14:22:00

Yerli otomobil TOGG'dan müjdeli bir haber daha: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

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Son Dakika Haberleri.. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Karakaş, dijital ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC), yaptığı konuşmada, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, müşteri beklentilerinin değişmesinin temelinde ise teknolojinin gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin temelinde de bağlantılı teknolojilerin, dijital yaklaşımların hızla yayılmasının ve otomobilin, otomotivin bir yaşam alanına dönüşmesinin yattığını dile getirdi.

TOGG olarak yola çıktıklarında stratejik danışmanlarıyla beraber bir araştırma yaptıklarını ve 20'ye yakın şirketi kıyasladıklarını aktaran Karakaş, bu kıyaslamada birkaç noktanın dikkatlerini çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi, gelecekte klasik otomobil alanında büyük şirketlerin çok fazla büyük avantajları olmayacak. Yani gelecekte büyük olmak çok önemli olmayacak. Ama hızlı olmak, yaratıcı olmak, bu hızlı ve yaratıcı olmanın yanında kullanıcı odaklı hareket edebilmek, organizasyonu onun etrafında organize edebilmek ve çevik iş birliği ön planda olacak. Çünkü hızlı hareket edebilmek, hızlı bir şekilde yenilikleri hayata geçirebilmek için bu çerçeve gerekli. O anlamda da yeni şirketlerin, gerçek anlamda bir potansiyelleri olmasının ve oyunun kurallarının değiştirmesinin de önemi var."

"YURT DIŞINDAN 27 ARKADAŞIMIZI ÜLKEMİZE GERİ KAZANDIRABİLDİK"

Temelde bir iş birliği modelinde TOGG'un ekosistemini kurguladıklarını ve kurduklarını belirten Karakaş, projeyi hayata geçirecek ekibin de özenle seçildiğini vurguladı.

Başından itibaren konunun uzmanı, işinin ehli ekibi yavaş yavaş tüm dünyadan topladıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Bulduğumuz yetkinlikleri tabii ki önce ülkemizden, bulamadıklarımızda yurt dışından getirdik. Sadece Türkiye'den değil, sadece otomobil dünyasından, otomotiv dünyasından değil, yurt dışından ve farklı alanlardan ki özellikle altını çizmek istediğim savunma sanayi tecrübesi olan arkadaşlardan oluşturduğumuz ekibimiz var. Temelinde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç noktaya değinmek istiyorum. Her şeyden önce biz işinin ehlinin olmasının yanında gerçek anlamda küresel tecrübenin de önemine inandığımız için uluslararası tecrübelere sahip arkadaşlarımız var. Çalışanlarımızın yüzde 24'ü şu an kadınlardan oluşuyor. Buradaki hedefimiz yüzde 30 civarında. Bunun yanında yüzde 44'ün üzerinde master ve doktora derecesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurt dışından 27 çalışanımızı, arkadaşımızı ülkemize geri kazandırabildik. Bunun yanında bizimle beraber, bizim için çalışan ve dışarıdan hizmet olarak aldığımız 250'ye yakın mühendis de projelerimizde bize destek veriyor."

"ÜLKEMİZDE 18 AY KALDIKTAN SONRA YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYORUZ"

TOGG projesinin 15 yıllık bir proje olduğunu anımsatan Karakaş, şunları aktardı:

"Özellikle seri imalata başlama kısmına kadar oldukça detaylı ve ondan sonra da en önemli kriterleri başta olmak üzere detaylandırdığımız, adım adım neler yapmamızın düşünüldüğü bir plandan bahsediyoruz. 2018 yılında şirketimizi resmen kurduk ve 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz. Burada altını yine çizmek istediğim bir konu var. Yaptığınız araştırmalarda şunu gördük; başarılı olabilmek için, orta-uzun vadede seçim basketine girebilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. İdeali 4 ile 6 civarındadır, yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki Sedan'ımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim. Başarının sürdürülebilir olması için ihracat yeteneğinin, yani rekabet yeteneğinin olabilmesi lazım. O nedenle de önce ülkemizde 18 ay kadar kalarak ve oradaki başarımızı vurgulayarak yurt dışına açılmak istiyoruz."

"YAVAŞ YAVAŞ FONKSİYON TESTLERİNE DE BAŞLADIK"

Gürcan Karakaş, mühendislik konusunda gelinen son aşamaya ilişkin ise, "Biz üç boyutlu modellemelerimizi, simülasyonlarımızı tamamladık, analizlerimizi tamamladık ve yavaş yavaş da fonksiyon testlerine başladık. Bunun için hatta tamamıyla Türkiye'de yaptığımız prototiplerimizi de kullanmaya başladık. Bu, bize Kovid-19 döneminde hız kazandırdı, bilgi transferinin oluşmasında bizi destekledi. Yavaş yavaş bu sürecin içerisinde biz çarpışma testlerimizle, kış testlerimizle ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOGG'un üretim tesisinde gelinen son aşamaya ilişkin de bilgi paylaşan Karakaş, gövde, montaj tesislerinin ve boyahanenin artık üstünün kapandığını ve boyahanenin içerisindeki tesisin de kurulmaya başladığını sözlerine ekledi.

Etiketler : tog Yerli ve milli otomobil TOGG Mehmet Gürcan Karakaş
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