Yerli ve milli otomobil yollarda... Bakan Nebati Togg'u teslim aldı
Yerli ve milli otomobil Togg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teslim edildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." dedi.
Türkiye'de üretilen yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg, kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın İstanbul Anadolu yakasındaki programına Togg'un Anadolu rengi aracıyla gelmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de Togg teslimatı gerçekleşti.
Sosyal medya hesabından Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli TOGG otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz."
Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli TOGG otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim.— Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) April 7, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini... pic.twitter.com/YJWt66LqRs
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