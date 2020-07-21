Yerli otomobilin fabrikası dünya basınında!

18 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni' gerçekleştirildi.

THE TELEGRAPH'IN "GÜNÜN FOTOĞRAFI" LİSTESİNDE

Yerli otomobilin yapılacağı fabrikanın temel atma töreni dünya basını tarafından ilgiyle izlendi. İngiliz gazetesi The Telegraph, törene ait Türk bayraklı görseli "günün fotoğrafı" listesinde okuyucularıyla paylaştı. The Telegraph'ın "Günün fotoğrafı" Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından da paylaşıldı.

"60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Bursa'daki tarihi açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi" dedi.