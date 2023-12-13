Yerli Malı Haftası'nda TOGG rüzgarı

Batman Gültepe Anaokulunda Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG damgasını vurdu.

IHA'da yer verilen habere göre, Batman Gültepe Anaokulu, Yerli Malı Haftası'nı Türkiye'nin 100. yılı dolayısıyla 100 yerli ve milli ürünle kutladı.

Tarihe ışık tutan 100 ürünün yer aldığı kutlama etkinliğinde dikkat çeken ise okula getirilerek sergilenen iki TOGG otomobil oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanları ile üretilen TOGG araçlar öğrenci ve velileri tarafından büyük beğeni aldı.

TOGG araçların yanı sıra tarihe ışık tutan yarım yüzyılı geçmiş ürünler de etkinlikte yerini aldı.

Ürünler arasında 40-50 yıllık geçmişe sahip dikiş makineleri, tiftik dokuma ürünleri, bakır ürünler, kurutmalık sebzeler de görücüye çıkarıldı.

Gültepe Anaokulu Müdürü Muhammed Gönenç, yerli ve milli ürünleri özendirmenin önemine değindi.

Kültürü yaşatmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Gönenç, bu yıl ki kutlama etkinliklerini Türkiye'nin 100'ncü yılı dolayısıyla farklı bir konseptle kutlamak istediklerini söyledi.

Kutlamalar çerçevesinde TOGG otomobillerini de okula getirdiklerini belirten Gönenç, "Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde yerli malı etikliğimizi 100 ürünle geçmişten günümüze konsepti ile kutlayalım dedik. Geçmişten 40 ila 50 yıl önce annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı kapılar, dikiş makinaları, yedi bölgeden ürünler, tiftik dokuma, bakır malzemeleri, çocuklarımızın bir yıl boyunca yapmış olduğu kurutmalık malzemeler, günümüzde ülkemizde yapılan mili TOG aracımızı çocuklara tanıtımını yaptık. Amacımız yerli malını özendirmek; ülkemizde, şehrimizde yapılan ürünleri tanıtmak, kullandırtmaya özen göstermek çerçevesinde bu etkinliği düzenledik. Şu ana kadar 400 kişinin ziyaret ettiği etkinlik 3 gün boyunca devam edecek" dedi.