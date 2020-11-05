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05 Kasım 2020 Perşembe 15:12:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 15:12:00

Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! İnsan üzerinde denendi

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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. Aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

Koronavirüs aşı çalışmalarında ERÜ'de önemli aşamaya gelindi. ERAGEM'de Covid19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Tamamen yerli ve milli olan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu gönüllü Nazif Durna'ya uygulanarak, Faz 1 çalışmalarına başlandı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, "İnşallah insanlara umut olurum" diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

'FAZ 1, OCAK AYINDA TAMAMLANACAK'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ERAGEM tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarını gelecek yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Yapılan çalışmanın önemine değinen Rektör Çalış, "Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN YERLİ AŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerli aşının insan deneylerinin başlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yerli aşıyla ilgili söylemiştim. Faz1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insanlara uygulanması başlamış oldu. Teşekkür ediyorum.

Etiketler : koronavirüs aşısı yerli aşı koronavirüs kovid-19
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