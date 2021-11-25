Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi

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25 Kasım 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 11:44:00

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Koca, TURKOVAC için bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, 'Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.' ifadelerini de kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 'SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor.' dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC
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