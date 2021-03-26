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26 Mart 2021 Cuma 19:18:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 20:17:00

Yerli aşı zirvesi: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarıldı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik yürütülen yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

* İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması,

* İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması.

* Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması.

* Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması,

* Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi,

* Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilmesi hususlarında karar verildi.

Etiketler : Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı klinik çalışmaları
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