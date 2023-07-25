VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LeBron James'e kötü haber! Oğlu kalp krizi geçirdi
Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi
Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da
Suudi Arabistan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
Pakistan Savunma Bakanı: Her vatandaşın silaha ihtiyacı var
Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz
25 Temmuz 2023 Salı 17:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 17:37:00

Yerinde Dönüşüm projesine yoğun ilgi! Bakan Özhaseki: Başvuru sayısı 100 bini buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Yerinde Dönüşüm" projesinin güncel rakamlarına dair paylaşımda bulundu.

Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız."

Etiketler : bakan özhaseki deprem deprem bölgeis konut
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Karadeniz kadını Asuman

Karadeniz kadını Asuman
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX