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03 Ocak 2024 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 15:22:00

Yerel seçimlerin öncesinde kriz... İYİ Parti'de istifa depremi!

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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak "Muhalefete muhalefet" eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün "Hür ve Müstakil" denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim."
Etiketler : iyi parti istifa ali kıdık
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