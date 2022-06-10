VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın sözleri Atina'yı paniğe soktu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeyecek' mesajı
Kanlı infazın perde arkası ortaya çıktı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor
Nijer, Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki
Ukrayna acı bilançoyu açıklayıp ilan etti
Almanya Başbakanı Scholz'un foyası meydana çıktı!
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cerrah olmak zormuş
Bebeklerde anüs kapalılığına dikkat!
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yazın artıyor
HS hastalığının tanısı 10 yılda konuluyor Belirtisi: geçmek bilmeyen sivilce
Bu sendrom anneliğe engel olmasın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Haziran
ABD'nin Çin'e yönelik yeni dış politika yaklaşımı
UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı
Ticari kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranı arttı
Pentagon'un ardından NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor
Yenilikçi bir film: İçimdeki Kahraman
Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi uygulaması başlıyor
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 3 ölü
SPK'dan yatırımcılara destek
Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik
İtalya'da içinde 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
10 Haziran 2022 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 07:35:00

Yenilikçi bir film: İçimdeki Kahraman

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD DEPREM
Ayrılmayalım

Ayrılmayalım
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu
90'lar rüzgarı

90'lar rüzgarı
Annem torun sayıklıyor

Annem torun sayıklıyor
Gerçek hikâyenin yeni kahramanları

Gerçek hikâyenin yeni kahramanları
Yıldız'a selam duruşu

Yıldız'a selam duruşu
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
Muradına eriyor!

Muradına eriyor!
Harbiye özlemi

Harbiye özlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX