"Kılıçdaroğlu şov yapıyor"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Yılmaz, baskı kurmak maksadıyla randevusu olmadığı devlet kurumlarına giderek, içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını "çocukça bulduğunu" söyledi.

"KILIÇDAROĞLU ŞOV YAPIYOR"

"Kılıçdaroğlu algıyı kendi üzerinde toplamak için şov yapıyor" diyen Yılmaz, "Siyasetçilerin, siyasilerle görüşme hakkı vardır. Bu tabi ki engellenemez. Buradaki olay farklı. Burada 'Burada Erdoğan'ın adamları bize randevu veremez' demeye getiriyor. Burada haklı olabilirdi ama 16 Nisan'da rejim değişirken İzmir'de zaman harcamasaydı da Anadolu'da zaman harcasaydı bugün bu sistemden şikayet edebilirdi" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'I İÇERİ ATTIRAN DA KENDİSİ"

Kılıçdaroğlu'nun o dönemde kaçıp İzmir'e gittiğini vurgulayan Öztürk, "Şimdi böyle bir şeyi haklı bulmuyorum. Bu çelişkiden daha radikal bir çelişki daha var. Demirtaş neden içeride diyor? Demirtaş'ı içeri attıran da kendisi. Dokunulmazlığı kaldıran da o. Çok saçma sapan bir siyaset takip etmeye çalışıyor." diye konuştu.