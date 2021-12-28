VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı
Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem!
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 818 bini geçti
3 zincir marketten "indirim" duyurusu
Küçük Asiye tepki vermeye başladı
İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı
Canberk Öztürk, Kitabında E-Ticarette başarılı olmanın tüyolarını verdi
TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TSK'nın gücüne güç katacak!
Başkan Erdoğan'dan yeni burs müjdesi!
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bugün uyandırılacak
Devasa konteyner gemisi Tekirdağ'da
TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak?
O para maaşlara böyle yansıyacak
Savunma sanayi projesi hamlesi: "Mehmetçik" daha güvende olacak
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
İkinci el arabalarda fiyat düşecek mi?
Türkiye'nin ikincisi olacak
"İmamoğlu her şeyi biliyor, bu panik ondan"
Bor ihracatında rekor!
Başkan Erdoğan, TİSK heyetini kabul edecek
Birlik ve dayanışma mesajı verdi
Kapadokya'da karantinada
Rıza Baba muamması
28 Aralık 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 17:00:00

Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi

ABONE OL

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yenilenmiş ILGAR'ın teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yenilenen ILGAR'ın teslimatlarının TSK'ya gerçekleştiğini duyurdu.

ILGAR'ın taktik sahada güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlayacağının altını çizzen Demir, şunları kaydetti:

"Elektronik Taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip #ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor."

Etiketler : İsmail Demir ILGAR Savunma Sanayii Başkanı
Mutlu aile pozu

Mutlu aile pozu
Işıltılı bir hayatım yok

Işıltılı bir hayatım yok
Sette birbirimizi tanımadık

Sette birbirimizi tanımadık
Gözünü iyiliklere açacak

Gözünü iyiliklere açacak
Estetik sorusu kızdırdı

Estetik sorusu kızdırdı
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Ekranda oyunculuk izlemiyoruz

Ekranda oyunculuk izlemiyoruz
Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider

Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider
Ödül evi villaya dönecek!

Ödül evi villaya dönecek!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER