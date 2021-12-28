TSK'nın gücüne güç katacak!

Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yenilenmiş ILGAR'ın teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yenilenen ILGAR'ın teslimatlarının TSK'ya gerçekleştiğini duyurdu.
ILGAR'ın taktik sahada güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlayacağının altını çizzen Demir, şunları kaydetti:
"Elektronik Taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip #ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor."