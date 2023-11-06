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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor
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06 Kasım 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 13:53:00

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmaların tamamlandığını belirterek, tünelin yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan, Bolu Dağı Tüneli'nin de dahil olduğu, 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişinin 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkartıldığına işaret etti.

DEPREME KARŞI ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu bolu dağı tüneli deprem
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