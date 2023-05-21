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21 Mayıs 2023 Pazar 16:10:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 16:10:00

"Yeni yuvalarınıza kavuşacaksınız" Başkan Erdoğan: Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Hatay'da halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Sizler, pek çok zorluğa rağmen iradenize, istikbalinize sahip çıktınız. Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz

Şu anda, bütün olumsuzluklara rağmen alana gelen kardeşlerimizin sayısı 30 bin

21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini zaferle kazandığımız 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik, ayıranlardan, ayrıştıranlarda değil, birleştirenlerden olduk

Kabahati seçmende arama yerine kendimizi sorguluyoruz. Milletimize parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyoruz, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz

Devletimizin ve milletimizin tüm imkânlarını deprem bölgesi için seferber ettik. CHP'nin trolleri "size bir daha yardım göndermeyeceğiz" diyor. Bunlar ne derse dersin, devletiniz burada

Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek, hamdolsun yaralarımızı süratle sarmaya başladık

Kardeşlerim birazdan Defne Hastanesini açacağız. Temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi? '3 ayda hastane mi yapılır?' dedi. Bunlar zavallı. Yaparsa AK Parti yapar

Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8.5, Bay Bay Kemal'e verilen oy 90.5. Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz

Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete geçirdik. Kalıcı konutların inşası devam ediyor, bunları da eylül-ekim aylarına kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz

Hatay'la birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Amacımız, 319 bini ilk 1 yıl olmak üzere, toplam 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır

Bugüne kadar sizlere karşı hep samimi davrandık, yalanla yatıp, yalanla kalkanlardan olmadık. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor

Seçimden sonra ilk işlerimizden birisi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak olacaktır

Hiçbir meseleyi görmezden gelmiyor, çözümü için çaba harcıyoruz. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nın sizlerle birlikte inşa edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan hatay deprem bölgesi
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