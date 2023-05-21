"Yeni yuvalarınıza kavuşacaksınız" Başkan Erdoğan: Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Hatay'da halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Sizler, pek çok zorluğa rağmen iradenize, istikbalinize sahip çıktınız. Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz
Şu anda, bütün olumsuzluklara rağmen alana gelen kardeşlerimizin sayısı 30 bin
21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini zaferle kazandığımız 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit etmedik, ayıranlardan, ayrıştıranlarda değil, birleştirenlerden olduk
Kabahati seçmende arama yerine kendimizi sorguluyoruz. Milletimize parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyoruz, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz
Devletimizin ve milletimizin tüm imkânlarını deprem bölgesi için seferber ettik. CHP'nin trolleri "size bir daha yardım göndermeyeceğiz" diyor. Bunlar ne derse dersin, devletiniz burada
Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek, hamdolsun yaralarımızı süratle sarmaya başladık
Kardeşlerim birazdan Defne Hastanesini açacağız. Temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi? '3 ayda hastane mi yapılır?' dedi. Bunlar zavallı. Yaparsa AK Parti yapar
Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8.5, Bay Bay Kemal'e verilen oy 90.5. Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz
Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete geçirdik. Kalıcı konutların inşası devam ediyor, bunları da eylül-ekim aylarına kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz
Hatay'la birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Amacımız, 319 bini ilk 1 yıl olmak üzere, toplam 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır
Bugüne kadar sizlere karşı hep samimi davrandık, yalanla yatıp, yalanla kalkanlardan olmadık. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor
Seçimden sonra ilk işlerimizden birisi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak olacaktır
Hiçbir meseleyi görmezden gelmiyor, çözümü için çaba harcıyoruz. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nın sizlerle birlikte inşa edeceğiz
Ayrıntılar geliyor...