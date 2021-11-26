Yeni varyantın ismi belli oldu! Daha hızlı bulaşıyor

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26 Kasım 2021 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 22:23:00

Yeni varyantın ismi belli oldu

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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

Etiketler : dsö veryant afrika
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