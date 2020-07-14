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14 Temmuz 2020 Salı 21:05:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 21:24:00

Yeni vaka sayısı binin altına düştü

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 992 yeni vaka tespit edildi, 20 kişi vefat etti. 1049 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19'u yenenlerin sayısı 196 bin 70'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 43 bin 231 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. 992 kişi Kovid-19'a yakalandı, 20 kişi yaşamını yitirdi. 1049 kişi virüsü yendi ve iyileşti.

Böylece toplam, 4 milyon 65 bin 178 Kovid-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi. 5 bin 402 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 196 bin 720'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tekrar 1000'in altınadyız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" dedi.

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