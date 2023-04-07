VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Her gün 22 bin çocuk yoksulluktan ölüyor! 100 milyondan fazla çocuk sokakta yaşıyor
"DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli"
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Rusya'dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
07 Nisan 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:00:00

Yeni tip şap aşısı uygulanan hayvan sayısı bugün 4,5 milyona ulaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Kirişci, şap hastalığı virüsü olan SAT-2 serotipine karşı 37 günde aşı üretimi yapıldığını belirterek, "Bugün akşama kadar 12 milyon aşımız üretilmiş olacak, aşılanan hayvan sayımız bugün itibarıyla 4,5 milyonu bulmuş olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şap Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek bu alanda Bakanlığın çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sağlanan desteklerin de katkısıyla son 20 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artışla 17 milyon başa ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 76 artışla 56,3 milyon başa çıktığını dile getiren Kirişci, yürütülen çalışmalarla büyükbaşta verimliliği, küçükbaşta ise sürü büyüklüğünü genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kirişci, hayvan hastalıklarına karşı etkin koruma ve mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda koruyucu hekimlik faaliyetleri, teşhis ve aşı üretimi faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Son günlerde Türkiye'de görülen şap hastalığının sığır, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanların viral bir hastalığı olduğunu söyleyen Kirişci, hastalığın bulaşma hızının yüksek olduğunu ve tedbirler alınmadığında hastalığın ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini anlattı.

Kirişci, virüsün 7 serotipi olduğuna ve bunların her birinin hastalık oluşturabildiğine işaret ederek, hastalığa karşı bağışıklık süresinin kısa olmasının mücadeleyi zorlaştırdığını dile getirdi.

Türkiye'de, Irak'tan Ocak 2023'te gönderilen numunelerde ilk defa SAT-2 serotipinin 3 Şubat 2023'te teşhis edildiğini söyleyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı Şap Enstitümüzce ivedilikle aşı üretim çalışmalarına başlanmış ve SAT-2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede üretilmiştir. Bu başarıda Enstitümüzün aşı üretiminde sahip olduğu bilgi ve tecrübenin çok büyük etkisi olmuştur. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü ve kendi ürettiğimiz aşılarla ivedilikle müdahale ettik ve hastalığın ülkemizde yayılmasının önüne geçtik. Hayvan varlığımızın tamamı aşılanacaktır. Aşılama süreci nisan sonu gibi bitmiş olacak."

Kirişci, aşı üretiminin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün akşama kadar 12 milyon aşımız üretilmiş olacak. Bunun 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı hayvanlarımıza yapılıyor. Aşılanan hayvan sayımız bugün itibarıyla 4,5 milyonu bulmuş olacaktır. SAT-2 sterotipi ile mücadele için aşı üretimi, sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Aşı temininde ülkemizin bir sıkıntısı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üretilen aşıya komşu ülkelerden de talep olduğunu söyleyen Kirişci, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gereken ne ise yapılıyor. Hastalık insanlarda herhangi bir hastalığa yol açmaz." dedi.

Kirişci, hastalıktan dolayı ülkede kesim, ithalat ve ihracat hariç hayvan hareketlerinin yasaklandığını hatırlatarak, bu kısıtlamaların hastalık kontrol altına alınınca kaldırılacağını bildirdi.

Etiketler : vahit kirişci şap aşısı şap hastalığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX