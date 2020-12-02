Yeni tedbir ve kısıtlamalar devrede

Yeni tedbir ve kısıtlamalar devrede

Sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alındı. Salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler uygulanmaya başladı. Hafta içi sokak sınırlamasının ilki yapıldı. 81 ilin tamamında saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkılmadı.

Yeni önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler toplu ulaşım araçlarını kullanamıyor.

Restoranlar paket servis dışında hizmet veremiyor. Yüzme havuzu, lunapark ve masaj salonları da faaliyetlerine ara verdi.