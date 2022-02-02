02 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00
Yeni rekor: Vaka sayısı 110 bini geçti
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 2 Şubat 2022 korona tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu yayımlandı.
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