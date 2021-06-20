Yeni normal için gözler kabinede! Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?

İki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, NATO Zirvesi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Yarın toplanması beklenen kabinede kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından aşılama sürecindeki son durum, yerli aşı çalışmaları ve pazar günleri kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılamayacağı ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum, yerli aşı çalışmaları ve pazar günü kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılamayacağı ele alınacak.

Başkan Erdoğan daha önce, "Aşılama hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak." demişti.

AŞILAMADA REKOR

Türkiye, aşılamada rekor seviyeye ulaşarak günlük 1.5 dozun üzerine çıkmayı başardı.

OPERASYONLAR MASAYA YATIRILACAK

Güvelik konularının da görüşüleceği toplantıda, yurt içi ve sınır öteside devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMALARI KALDIRILACAK MI?

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin katıldığı haber kanalında önemli açıklamalar yapan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti;

İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir.

Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde.