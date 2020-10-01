Yeni Navtex! NATO üyesi ülkeler Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak

Yeni Navtex! NATO üyesi ülkeler Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak

NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler. Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.