01 Ekim 2020 Perşembe 10:19:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 10:49:00
Yeni Navtex! NATO üyesi ülkeler Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak
Kaynak: AA
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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.
NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler. Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.
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