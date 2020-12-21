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21 Aralık 2020 Pazartesi 10:42:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:43:00

Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?

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İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni birçok ülke kapılarını kapattı. Aşıların virüsün B117 olarak belirtilen yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi. Peki B117 virüsü nedir? B117 virüsünün belirtileri ve özellikleri nelerdir? İşte haberimizin ayrıntılar...

İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni birçok ülke kapılarını kapattı. Aşıların virüsün B117 olarak belirtilen yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi. Peki B117 virüsü nedir? B117 virüsünün belirtileri ve özellikleri nelerdir? İşte haberimizin ayrıntılar...

Habertürk'te yer alan habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İngiltere’de ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Spahn şunları söyledi:

 "Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70'e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor" 

Temelde virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, "Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı. Bunun çok iyi bir haber olduğunu dile getiren Spahn, "Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir” dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

B 117 VİRÜSÜ NEDİR?

Mutasyona uğrayan yeni bir virüsün İngiltere’de yayılmaya başladığı, önlemlerin alınmaması halinde, dünyanın korona virüsten çok daha tehlikeli bir salgınla karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, ‘ilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor’ şeklinde açıklamada bulundu.

B 117 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün tam olarak hangi belirtilerle kendini gösterdiği kesin olarak bilinmese de Prof. Dr Tevfik Özlü, tedbirli olunması gerektiğini, tedbir alınmadığı halde çok tehlikeli senaryolarla karşılaşma ihtimalinin olduğu aktarmaktadır.

B 117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mutasyona uğrayan ve korona virüsten dahi daha tehlikeli olduğu öngörülen B 117 virüsünün özellikleri:

- Genetiğinde benzersiz değişiklikler tespit edildi.

- Korona virüse göre % 70 daha bulaşır

- ACE-2 bağlanma afinitesini artırıyor.

- R0 oranında artış ~ +0,4

- Londra'daki son vakaların %62'sini oluşturduğu tespit edildi.

Etiketler : İNGİLTERE KORONA MUTASYON
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