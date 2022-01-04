Yeni maaşlar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İHRACAT: İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yüzde 80'e dayanırken istihdamda yıllık 2 milyonu bulan artış sağladık. Biz ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başararak farkımızı ortaya koyduk.

DIŞ TİCARET AÇIĞI: 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret açığımız 46 milyar dolara geriledi.

GENÇLERE İŞ FIRSATI

İSTİHDAM İÇİN 100 BİN TL DESTEK: KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüt eden işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Bu destek rakamı faizsiz olarak iki yıl sonra 24 ayda geri ödenecek.

ENERJİ: Pek çok ülke elektrik tarifelerini ortalama 3 kat arttırdı. Biz ise enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektriği yarı fiyatına, doğalgazı beşte biri, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemiyle oldukça düşük satış fiyatları sağladık. Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz, elektrik, benzin, mazot faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarıyla karşıladık. Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının doğalgaz desteği faturası olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

FİYAT ARTIŞI TÜM DÜNYADA VAR

ENFLASYON: Stokçuluk yapanlara uygulanacak cezaları arttıran kanun değişikliği Meclisimizin gündeminde bulunuyor. Dünya ekonomisiyle entegre piyasaya sahip ülke olarak fiyat artışlarından ister istemez etkileniyoruz. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus bir durum değil. Diğerleri gibi ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. 2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız.

MAAŞLAR: Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, işgörmezlik ödeneği gibi pek çok rakamı arttırdık. Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındak küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur.

ENFLASYON ARTIŞINA EK ZAM

EMEKLİLER: Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 TL'den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.

TL MEVDUATINA 78 MİLYAR LİRA GEÇİŞ, GÜVENİN İŞARETİ

Kurdaki yükselişi bir seviyeye kadar ekonomik işleyişe ve ülkemizin ihracattaki hedeflerine uygun olduğu için sorun etmiyorduk. Ama bir yandan sonra iş arkasında kötü niyetlerin belirdiği farklı görünüme büründü. Kimi siyasetçi, medya kuruluşu, akademisyenler piyasaları paniğe sürükleyerek senkronize kampanya başlattılar. 3-4 yıl önce yurt dışı benzer saldırılara maruz kaldık. Aldığımız tedbirler sayesinde yurt dışından Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik.

PİYASALAR DENGEYE GELDİ

Son kampanyada daha çok yurt dışındaki yatırımcıları panikleterek aynı amaca varılmak istenmiştir. Dalgalanmanın durulmadığı görülünce 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile piyasaların yeniden dengeye gelmesini sağladık. Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlarımız, iş dünyasına sunulan alternatiflerin piyasalar tarafından kabul gördüğünü gördü. 78 milyarlık geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güvenin işaretidir.

FİZİKİ ALTIN ALINABİLECEK

Katılım finans kurumlarını da dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz. Bu yaklaşımı yeni araçlar, yöntemlerle 2022'de daha da güçlendireceğiz. Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor.

2022 BEREKETLİ BİR YIL OLACAK

"Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için pek çok program, plan, proje var. İnşallah hepsini kararlılıkla harekete geçireceğiz. Dış ticaret fazlası veren hedefimize daha çok yaklaşıyoruz. Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin, teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist sayısı, 24 milyar doları açan turizm geliri ile kapattık. Artık hedefimiz çok daha yüksek gelir seviyesine çıkmaktır. 2022 yılı bu hedefe biraz daha yaklaştığımız verimli, bereketli, kazançlı bir sezon olacaktır inşallah. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz."

MESLEKİ EĞİTİMDE HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÖĞRENCİ

"Hükümetlerimiz döneminde sayılarını 500 binlerden 1,2 milyonlara ulaştırdığımız öğretmenlerimizi desteklemeyi de sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişmelerine önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere yüzde 134'lük artış oldu. Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimi ile son 5 yılın en yüksek seviyesini yakaladık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır. Mesleki eğitim üzerinden istihdamı arttırırken 28 Şubat katsayının mirası olan yetişmiş eleman bulamama sorununu tarihin çöplüğüne atıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, kalın sağlıcakla."

TURKOVAC'LA SALGINA KARŞI DAHA GÜÇLÜYÜZ

"Koronavirüs salgını yeni varyantlarla insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi salgın omicron varyantı ile kapımıza dayandı. Her ne kadar hastaneye yatış, vefat sayılarımızda endişe edici bir durum gözükmüyor. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı milletimizin hizmetine sunduğumuz dönemde salgına karşı çok daha etkin ve hızlı korunma araçlarına sahibiz. Temizlik, maske, mesafe üçlüsünden oluşan salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır, biraz daha dikkat istiyorum. Tedbirlere riayet ederek yüzyüze eğitime devam edeceğiz. Çok değil 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasının Türkiyesi bugünden çok daha ileri olacaktır. 84 milyon insanımızın her birine güveniyoruz."

ŞUBAT AYINDA RİYAD'A GİDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı program sonrası yaptığı konuşmada Şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan'a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt veren Erdoğan, "Tamam da dur bakalım. Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi, ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi. Erdoğan'ın verdiği yanıt, sosyal medyada paylaşıldı.