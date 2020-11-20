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Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
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20 Kasım 2020 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 20:23:00

Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi

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Koronavirüs önlemleri kapsamında market, AVM, restoran, kafe, berber ve kuaförlerde kısıtlama 20.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20.00'de kapandı. 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

İlk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

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