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21 Eylül 2020 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 10:13:00

Yeni kısıtlamalar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanacak kabinenin ana gündemlerinden biri koronavirüs tedbirleri olacak. Vaka ve ölümlerdeki artış nedeniyle yeni kısıtlamalara ihtiyaç olup olmadığı ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün toplanacak kabinede, ekonomiden eğitime, dış politikadan terörle mücadeleye yoğun bir gündem olacak. Toplantıda, koronavirüs salgınında vaka ve ölümlerdeki artış nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması gündeme gelecek. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca, geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına gönüllü vurulmaya başlayan Kovid-19 aşısı ve aşı da gelinen noktayı da anlatacak.

EĞİTİM HAZIRLIKLARI

Anaokulu ve birinci sınıflar hariç uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alıp alınmayacağı da kabine toplantısında değerlendirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün okulların açılmasıyla birlikte bakanlık olarak nasıl önlemler aldıklarını kabine üyelerine aktaracak.

DOĞU AKDENİZ DE MASADA

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın oldubitti girişimleriyle tırmanan gerilim de tüm yönleriyle masada olacak. NATO’da Türk ve Yunan askeri heyetler ‘ayrıştırma usüllerininin’ ele alındığı diyalog kapsamında dört kez bir araya gelmişti. Askeri boyutta görüşmelerin başladığı Yunanistan ile yapılan toplantılar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gelinen nokta hakkında sunum yapacak. Toplantıda, gerilimi düşürmek için girişimlerde bulunan NATO’nun girişimleri değerlendirilecek. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hem Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle ilgili hem de yaptığı diplomatik temaslarla ilgili bilgilendirme yapacağı aktarılıyor.

LİBYA’DA SERRAC SONRASI

Libya’daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yerini alacak bir diğer başlık. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın ekimde görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile ilişkiler ele alınacak. Kabine’nin en önemli başlıklarından bir diğeri ise terör ile mücadele olacak. Terör örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine karşı başlatılan Yıldırım operasyonu hakkında sunum yapacak. Ayrıca Soylu, Kovid-19 ile mücadele alınan önlemler ve tedbirler hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek.

MECLİS'E GELECEK YASALAR

Toplantıda bu başlıkların yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılma önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ekimde çalışmalarına başlayacak olan TBMM’ye gelecek yasalar da kabinenin gündeminde yer alması öngörülüyor.

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