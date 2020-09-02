02 Eylül 2020 Çarşamba 08:58:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 08:58:00
Yeni kısıtlamalar gelecek mi gözler saat 17.00'deki Bilim Kurulu toplantısında
Artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamalar getirilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplanacak. Gözler kritik toplantıda... Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaparak alınan kararları açıklayacak.
Artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamalar getirilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplanacak. Gözler kritik toplantıda... Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaparak alınan kararları açıklayacak.
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