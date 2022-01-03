VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TOGG'dan müthiş haber: Yenileri geliyor
"NATO'ya katılmak hakkımız"
Emekli ve işçi milyonları ilgilendiriyor!
CHP'li başkanın torbacı çocukları
Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı
Flurona alarmı! İlk vaka açıklandı
Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!
Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi
Uykusuzlara doğal ilaç: mine çiçeği
Aşı olanlar da korunmaya devam etmeli
Kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırır
Topuklu ayakkabı sinirlere zarar veriyor
Çocukları koronadan koruyan 6 kural
Tayvan liderinden Çin'e çağrı! Askeri maceraperestlik çözüm değil
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti
PCR test sonucu negatif çıktı
Almanya'da tahrip edilen Müslüman mezarlığında anma programı düzenlendi
"Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı"
Erzincan ve Van'ın 3 ilçesinde okullar yarın tatil edildi
Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı
2020'de Avrupa'da İslamofobi artış gösterdi
03 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 09:37:00

Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım" sözleriyle bir video paylaştı. Bakan Dönmez videoda, "Nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Karadeniz gazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım..." sözleriyle yaptığı paylaşımda, "Nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. Şimdi orada geri sayım başladı, her gün bir gün eksiliyor." sözlerine yer verdi.

Etiketler : Bakan Dönmez Karadeniz gazı Sakarya Gaz Sahası
Oyunculuk defterini kapattı

Oyunculuk defterini kapattı
2022'ye yeni şarkı

2022'ye yeni şarkı
Anlamsız panik

Anlamsız panik
İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak

İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak
İsyan ettiren ‘öldü' haberi

İsyan ettiren ‘öldü' haberi
Uzun saatler çalışmam

Uzun saatler çalışmam
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Yeni yaşa kayak sürprizi

Yeni yaşa kayak sürprizi
2021 kötü geçti

2021 kötü geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER