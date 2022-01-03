Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Karadeniz gazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım..." sözleriyle yaptığı paylaşımda, "Nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. Şimdi orada geri sayım başladı, her gün bir gün eksiliyor." sözlerine yer verdi.