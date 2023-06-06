Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
06 Haziran 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 15:20:00
Yeni kabine Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
- Yeni kabine Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı
- Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Siyasi bir mevtadır
- Fahrettin Altun'dan Twitter'ın protokol kararı açıklaması... "Dezenformasyonla mücadele edeceğiz"
- Bakan Güler'in Mavi Vatan çıkışı Yunanistan'da yankılandı
- Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler
- Başkan Erdoğan ve yeni kabine Anıtkabir'de