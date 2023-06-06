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06 Haziran 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 15:20:00

Yeni kabine Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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